إحصائية مميزة لـ الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسير الاتحاد بشكل مميز خلال المباريات الأخيرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مواجهته المقبلة ضد أبها.

الاتحاد يتألق

ويستضيف العميد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في آخر 7 مباريات خاضها على ملعبه ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح في تحقيق الفوز 6 مرات وتعادل في مواجهة واحدة.

كما تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من الحفاظ على نظافة شباكه آخر 4 مباريات خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي أطول سلسلة له من الحفاظ على نظافة شباكه على أرضه في المسابقة.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويسعى العميد للظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يقع أبها في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

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