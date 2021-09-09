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إحصائية مميزة لـ الاتحاد في دوري محمد بن سلمان
قبل مواجهته المقبلة ضد أبها

إحصائية مميزة لـ الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

2021/09/09
الساعة 6:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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إحصائية مميزة لـ الاتحاد في دوري محمد بن سلمان لاعبو الاتحاد - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

يسير الاتحاد بشكل مميز خلال المباريات الأخيرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مواجهته المقبلة ضد أبها.

الاتحاد يتألق

ويستضيف العميد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في آخر 7 مباريات خاضها على ملعبه ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح في تحقيق الفوز 6 مرات وتعادل في مواجهة واحدة.

كما تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من الحفاظ على نظافة شباكه آخر 4 مباريات خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي أطول سلسلة له من الحفاظ على نظافة شباكه على أرضه في المسابقة.

دوري محمد بن سلمان - نادي الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر spl

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويسعى العميد للظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يقع أبها في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

سعد بقير بلقاء الشباب وأبها
لاعبو أبها


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