أبها والاتفاق لا يتعادلان بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة أبها والاتفاق المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبها والاتفاق لا يعرفان التعادل

ومن المقرر أن يلعب أبها والاتفاق عند الساعة 7:05 مساء اليوم، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ولعب أبها والاتفاق 6 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتعادلا في أي مواجهة، حيث نجح كل منهما في تحقيق الفوز 3 مرات، ويطمح الفريقان الظهور بشكل مميز وخطف نقاط المباراة.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها استعادة توازنه سريعًا، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتفاق اليوم بعد الخسارة ضد نظيره الباطن في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الجانب الآخر، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بشكل مميز هذا الموسم، وحقق ريمونتادا أمام نظيره الشباب في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليخطف نقطة هامة.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يقع الاتفاق في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.

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