إشادة بمستوى منتخب عمان ضد اليابان

المواطن - مروة نبيل

ظهر منتخب عمان الأول لكرة القدم بمستوى مميز ضد نظيره الياباني، اليوم الخميس، ليحصل على إشادة كبيرة من النقاد الرياضيين والجماهير.

عمان تخطف فوزًا قاتلًا

ونجح منتخب عمان الأول لكرة القدم في تحقيق فوز قاتل ضد اليابان بهدف دون رد، ليتصدر المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بشكل مؤقت، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي إطار مواجهات المجموعة ذاتها، تلعب السعودية ضد فيتنام عند الساعة التاسعة مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

منتخب عمان يتألق

وتفاعل الرياضيون العرب مع نتيجة المباراة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، نواف التمياط: “‏ألف مبروك لمنتخب عمان الفوز المستحق، منتخب متطور، قوي بدنيًا، وحضور تكتيكي عالٍ، ويضم مواهب مميزة”.

وقال المدرب العماني فهد العريمي: “‏أفضل بداية لمنتخب عمان، وفوز تاريخي، أداء مميز انضباط وعمل تكتيكي ممتاز من المدرب برانكو أتمنى أن تكون انطلاقة لتحقيق الأهداف”، وعلق النجم العماني السابق عماد الحوسني قائلًا: “‏أبطال رجال عمان. فوز تاريخي ومعنوي، القادم راح يكون أصعب وأصعب والكل خلفكم”.

وكتب رئيس الاتحاد العماني السابق، خالد البوسعيدي: “‏فوز عظيم ومبهج لمنتخبنا الوطني على المنتخب الياباني في طوكيو للمرة الأولى في التاريخ.. أجمل التهاني لأبطال عمان والجهاز الفني والإداري للمنتخب، وللاتحاد العماني لكرة القدم والجماهير الوفية، ونسأل الله التوفيق لمنتخبنا في بقية المباريات بإذنه تعالى”.

وفي السياق ذاته، علق المعلق الإماراتي فارس عوض قائلًا: “‏الفوز على اليابان وفي أرضها، هذا لا يحدث كل يوم، انتصار تاريخي يؤكد أن الإيمان بفرصتك وقدراتك بإمكانه أن يصنع المستحيل، الأحمر يصنع فرحة الجميع وعمان آخر”.

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