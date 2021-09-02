إصابة محمد النني تُربك حسابات منتخب مصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قبل قليل عن إصابة اللاعب محمد النني لاعب وسط منتخب مصر الأول لكرة القدم قبل أيام من مواجهة منتخب الجابون بالجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

النني يغيب عن مباراة منتخب مصر ضد الجابون

وذكر الحساب الرسمي لاتحاد القدم المصري في “تويتر” أن الطبيب محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول تلقى تقريرًا طبيًا من الجهاز الطبي لنادي آرسنال الإنجليزي يؤكد استحالة تواجد النني في مباراة الجابون بعد أن أُصيب إصابة عضلية في تدريبات الفريق الإنجليزي صباح اليوم الخميس.

وبذلك يغيب النني عن مباراة الجابون وسيشارك المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مع فريقه.

يذكر أن المنتخب المصري سيواجه، نظيره الجابوني مساء الأحد المقبل في العاصمة الجابونية ليبرافيل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

ويسعى منتخب مصر للفوز وتحقيق النقاط الثلاث، وذلك للبقاء في صدارة مجموعته في التصفيات، قبل مواجهة المنتخب الليبي بالجولة الثالثة.

منتخب مصر يواجه انتقادات عنيفة

وفي وقت سابق، تعرض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب المصري حسام البدري لانتقادات عنيفة وذلك بسبب سوء أداء الفريق، رغم الفوز على منتخب أنجولا بهدف دون مقابل مساء أمس الأربعاء في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأبدى النقاد الرياضيون والجمهور الرياضي في مصر، استياءهم من طريقة لعب منتخب الفراعنة تحت قيادة البدري، حيث طالبت فئات عديدة من الجماهير برحيل حسام البدري وتعيين مواطنه حسام حسن المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري.

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