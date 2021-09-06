إطلاق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية الخميس المقبل

المواطن - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إطلاق استراتيجية تحول الكرة السعودية، يوم الخميس المقبل.

إطلاق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية

وأشار اتحاد الكرة في بيانه إلى أنه سيطلق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض عند الساعة 12 ظهر يوم الخميس.

أهداف الاستراتيجية

ويرعى وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الاستراتيجية التي سيتم إطلاقها، وذلك بحضور رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل، وأعضاء المجلس ورؤساء الأندية وعدد من الشخصيات الرياضية.

ولفت الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى أن أهداف الاستراتيجية وضع الأسس الحديثة لمستقبل الكرة في السعودية بما يتوافق مع القفزة الكبيرة التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة، وذلك بعد إجراء دراسات بيانية وزيارات ميدانية لتجارب دولية في هذا الإطار.

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