إلزام تخزين للخدمات المساندة دفع أكثر من 5.2 مليون ريال لشركة الجزيرة ريت

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الجزيرة للأسواق المالية بصفتها مدير صندوق الجزيرة ريت، عن تسلمها صك حكم ابتدائي بتاريخ 19 سبتمبر2021م الموافق 12 صفر 1443هـ لصالح الصندوق وموضوعها “مطالبة بأجرة عقار” المقامة ضد “تخزين للخدمات المساندة”.

هذا وقضت المحكمة العامة بالرياض بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للصندوق مبلغاً وقدره خمسة ملايين ومئتان وستة وعشرون ألفاً وسبعمائة واثنان وتسعون ريالاً تمثل قيمة الدفعات الإيجارية المستحقة على المستأجر وغير المسددة ، وصرف النظر عن مطالبة المدعية بضريبة القيمة المضافة لعدم الاختصاص .

ويتوقع أن يكون الأثر الناتج عن هذا الحدث إيجابياً على التوزيعات النقدية للصندوق في حال اكتسب الحكم القطعية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية تخص هذا الشأن مستقبلاً.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 24.27 نقطة ليقفل عند مستوى 11397.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

تداولات مؤشر الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصناعات الكيميائية، والمملكة، وإعمار، وسبكيم العالمية، وبوان، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصقر للتأمين، وأنابيب السعودية، والحمادي، والتعاونية، والخدمات الأرضية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.74% و 4.29% .

وجاءت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وأرامكو السعودية، وكيمانول، والإنماء، الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات سابك، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والراجحي، وكيمانول، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 511.92 نقطة ليقفل عند مستوى 24857.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 63 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 580 ألف سهم تقاسمتها 1934 صفقة.

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