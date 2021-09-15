إنجاز فريد يطارده مدرب مانشستر سيتي في مباراة لايبزيج

المواطن - محمد سمعه

يبحث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن الفوز في مواجهة لايبزيج الألماني المقامة حاليًّا في دوري أبطال أوروبا، في مباراته رقم 300 مع الفريق الإنجليزي.

ماذا حقق مدرب مانشستر سيتي في 299 مباراة ؟

وخاض جوارديولا مع السيتي 299 مباراة قبل مواجهة لايبزيج اليوم، حيث حقق الفوز في 218 مباراة، وتعادل في 36 وخسر 45 مباراة.

وكان جوارديولا خسر لقب دوري أبطال أوروبا في المباراة النهائية بالموسم الماضي ضد فريق تشيلسي الإنجليزي في مايو الماضي، حيث أُقيمت المباراة النهائية في البرتغال.

جوارديولا يبحث عن التتويج الأوروبي الأول مع السيتي:

جدير بالذكر أن جوارديولا لم يفلح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق بايرن ميونخ الألماني أو مع السيتي حاليًّا، بينما سبق له التتويج بلقب دوري الأبطال مع فريق برشلونة مرتين عامي 2009 و2011.

ويتواجد مانشستر سيتي في المجموعة الأولى أوروبيًّا، التي تضم كلًّا من باريس سان جيرمان الفرنسي، كلوب بروج البلجيكي، لايبزيج الألماني”.

وتُشير نتيجة الشوط الأول حاليًّا بين فريق السيتي ولايبزيج إلى تقدم الفريق الإنجليزي بثنائية مقابل هدف أحرزها كل من الهولندي ناثان أكي ولاعب لايبزيج موكيلي بالخطأ في مرماه، بينما سجل اللاعب كريستوفر نكونكو الهدف الوحيد للايبزيج بالشوط الأول.

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