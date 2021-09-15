ليونيل ميسي ورقة باريس سان جيرمان الرابحة أوروبيًّا

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور باريس سان جيرمان الفرنسي، الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم أوروبيًّا، وذلك عند مواجهة نادي كلوب بروج البلجيكي مساء اليوم الأربعاء بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويأمل الجمهور الباريسي وإدارة النادي الفرنسي في أن يكون ميسي الورقة الرابحة لقيادة سان جيرمان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى بتاريخ النادي خلال الموسم الحالي.

مجموعة باريس سان جيرمان أوروبيًّا:

ويتواجد سان جيرمان في المجموعة الأولى التي تضم أندية “كلوب بروج البلجيكي، مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزيج الألماني”.

وسبق لـ ميسي الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه السابق برشلونة الإسباني في 4 مناسبات أعوام 2006 و2009 و2011 و2015.

وكان باريس سان جيرمان وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2019/ 2020 لكنه خسر اللقب لمصلحة فريق بايرن ميونخ الألماني.

نادي العاصمة الفرنسية يحسم مصير مبابي :

وبوقت سابق، حسم نادي العاصمة الفرنسية ، مصير نجمه كيليان مبابي، وذلك قبل مواجهة فريق كلوب بروج البلجيكي.

وأكد البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي بالنادي الفرنسي أن مبابي باقٍ مع الفريق وسيجدد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتابع ليوناردو: ”اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي كان حدث بالفعل ولكن العرض لم يكن مناسبًا، ولذلك رفضنا عرض الريال لأنه أقل من الثمن الذي قمنا بشراء مبابي به من موناكو الفرنسي”.

وأضاف ليوناردو: “مبابي لاعب مهم لنا وسيتواجد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار في كل المواسم وليس بالموسم الحالي فقط”.

يذكر أن مبابي يلعب في صفوف باريس سان جيرمان منذ صيف عام 2017 قادمًا من صفوف فريق موناكو الفرنسي.

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