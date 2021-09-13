إيجالو وتاوامبا يتصدران ترتيب هدافي دوري محمد بن سلمان

المواطن ـ إسلام البشبيشي

شهدت الجولة الرابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فشل جميع أندية المسابقة في تحقيق العلامة الكاملة، بالوصول إلى النقطة 12.

وتصدر الكاميروني ليوناردو تاوامبا، مهاجم فريق التعاون، جدول ترتيب الهدافين، بعدما سجل هدفًا خلال مباراة سكري القصيم أمام أهلي جدة.

وتقاسم النيجيري أوديون إيجالو، صدارة الهدافين مع تاوامبا، برصيد 4 أهداف، بعدما هز شباك الحزم مرتين، ليأتي جدول ترتيب الهدافين في دوري المحترفين كما يلي:

ليوناردو تاوامبا

سجل المهاجم الكاميروني تاوامبا هدف التعاون الوحيد في مرمى أهلي جدة، في المباراة التي أنتهت بالتعادل الإيجابي 1/ 1، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في صدارة الهدافين.

أوديون إيجالو

تمكن الهداف النيجيري من زيارة شباك فريق الحزم مرتين في الجولة الرابعة، ليقود الشباب إلى تحقيق أول فوز هذا الموسم، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رومارينيو

رفع البرازيلي رومارينيو، رصيده إلى 3 أهداف، بعدما سجل هدفين من صناعة مواطنه إيجور كورنادو، ضمن سداسية اتحاد جدة أمام أبها، في الجولة الرابعة.

عبدالرزاق حمد الله

حافظ المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، على مركزه في قائمة الهدافين برصيد، 3 أهداف، رغم أن النصر لم يَخُضْ أي مباراة في الجولة الرابعة؛ بسبب استعداده لمواجهات دوري أبطال آسيا.

روبن كوايسون

تألق اللاعب السويدي كايسون، مع فريق الاتفاق في الجولة الرابعة، بعدما سجل هدفًا في مباراة الرائد، قاد فارس الدهناء إلى التعادل الإيجابي 2/ 2، ورفع في ذات الوقت رصيده إلى 3 أهداف ضمن قائمة الهدافين.

أولا جون

وتواجد أولا جون، في المركز السادس ضمن قائمة الهدافين، برصيد هدفين، بعدما غاب عن المشاركة في لقاء فريقه الحزم ضد الشباب، والذي شهد فوز الليوث.

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