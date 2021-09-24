كشف البرازيلي إيجور كورونادو، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، أن افتقاد فريقه للمسة الأخيرة في مباراة التعاون كلفه التعادل بهدف لكل فريق في الجولة الـ6 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد افتقد للمسة الأخيرة:

وتحدث كورونادو قائلًا في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: “المباراة كانت صعبة علينا، والفريق افتقد اللمسة الأخيرة التي لو كانت موجودة لكنا فزنا”.

وتابع كورونادو: “سنعمل من الآن للفوز على الأهلي في الديربي، وهدفنا هو تحقيق النقاط الثلاث للبقاء في الصدارة”.

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 13 نقطة، يليه الهلال وضمك بالمركزين الثاني والثالث برصيد 11 نقطة لكل فريق، أما نادي الفيحاء فيحتل المركز الرابع والرائد خامسًا برصيد 10 نقاط لكل فريق.

أما النصر فيتواجد بالمركز السادس برصيد تسع نقاط، والفتح سابعًا برصيد ثمانية نقاط، ثم الفيصلي ثامنًا برصيد سبع نقاط، والشباب تاسعًا والاتفاق عاشرًا برصيد ست نقاط لكل فريق.

وتحتل أندية الحزم والأهلي والباطن المراكز من 11 إلى 13 برصيد 5 نقاط لكل فريق في جدول ترتيب الدوري السعودي، أما الطائي وأبها فيملكان 4 نقاط في المركزين الـ14 والـ15، أما التعاون ففي المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.

نتائج مباريات الخميس والجمعة:

وفي مساء أمس الخميس، فاز النصر على الباطن بهدف دون رد، بينما فاز الفيحاء على الأهلي بهدفين دون رد، وفاز الطائي على الاتفاق برباعية مقابل هدفين، بينما تعادل الشباب مع الهلال بهدفين لكل فريق.

أما نتائج مباراتي اليوم الجمعة، فأعلنت فوز ضمك على أبها في ديربي عسير بثلاثية لهدف، وتعادل الاتحاد مع التعاون بهدف لكل فريق.