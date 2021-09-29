انتقد رئيس شركة تيسلا وسبيس إكس، إيلون ماسك، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قائلًا إن إدارته ليست ودية، وذلك بعد أن تجاهل البيت الأبيض شركته الشهر الماضي.

وجاءت تعليقات ماسك خلال مقابلة مع مؤتمر Code، وأعقبها تغريدة سخر فيها من بايدن باستخدام إهانات مماثلة للتي قالها للرئيس السابق دونالد ترامب مثل جو النائم أو Sleepy Joe.

وجاء ذلك بسبب أن إدارة بايدن قد دعت المديرين التنفيذيين للسيارات إلى البيت الأبيض الشهر الماضي لمناقشة الهدف المشترك المتمثل في زيادة إنتاج السيارات الكهربائية، وتمت دعوة كبار المسؤولين من فورد Ford وجنيرال موتورز General Motors وستيلانتس Stellantis، لكن تيسلا، وهي أكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم، لم تكن مدعوة.

ماسك: إدارة بايدن تخضع لسيطرة النقابات

وأحد الأسباب المحتملة لعدم دعوة تيسلا هو أن القوى العاملة في المصنع ليست منضمة إلى نقابات، في حين أن بايدن مؤيد كبير للنقابات، وخلال مقابلة Code، ذهب إيلون ماسك إلى أبعد من ذلك، مدعيًا أن إدارة بايدن تخضع لسيطرة النقابات.

وتقاتل تيسلا بنشاط ضد محاولة تنظيم العمال في مصنع الشركة في فريمونت بولاية كاليفورنيا، وتبين أن ماسك نفسه انتهك قانون العمل عندما قام بتغريد تعليقات مناهضة للنقابات في عام 2019.

وكان إيلون ماسك يسخر من بايدن على تويتر منذ أسابيع، ففي الأسبوع الماضي، عندما سُئل عن سبب عدم إصدار بايدن بيانًا بشأن إطلاق صاروخ سبيس إكس الأخير، غرد ماسك قائلًا: إنه لا يزال نائمًا، مرددًا لقب بايدن “سليبي جو”، بحسب موقع The Verge التقني.