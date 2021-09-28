قرر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأخضر لمباراتي اليابان والصين في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس العالم 2022.

5 لاعبين لم يتواجدوا في قائمة المنتخب السعودي:

واستُبعد كل من محمد البريك وعبدالله عطيف وسالم الدوسري للإصابة، بينما لم يتواجد علي الأسمري وعبدالله الحمدان لأسباب فنية.

5 لاعبين جدد ينضمون قبل مباراتي اليابان والصين:

وتواجد 5 لاعبين جدد في قائمة الأخضر، وهم “حسين قاسم، ناصر الدوسري، محمد الكويكبي، عبدالرحمن العبود، فراس البريكان”.

وجاءت قائمة المنتخب السعودي مكونة من: محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد اليامي في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع تواجد كل من محمد خبراني، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، حسين قاسم، سلطان الغنام، ياسر الشهراني.

وفي خط الوسط كل من ناصر الدوسري، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سامي النجعي، سلمان الفرج، محمد الكويكبي.

وفي خط الهجوم كل من فهد المولد، عبدالرحمن غريب، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، صالح الشهري، فراس البريكان.

وسيواجه المنتخب السعودي، نظيره الياباني يوم الخميس 7 أكتوبر في ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

ثم يواجه المنتخب الصيني بالجولة الرابعة من التصفيات يوم الثلاثاء 12 أكتوبر.

يذكر أن الأخضر كان فاز على منتخبي فيتنام وعُمان في أول جولتين من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، كما يتواجد الأخضر بالمركز الثاني في مجموعته برصيد ست نقاط، خلف المتصدر منتخب أستراليا.