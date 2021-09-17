استشاري نفسي: النصر الاختبار الحقيقي للاتحاد

المواطن - محمد داوود - جدة

رأى الاستشاري النفسي الدكتور محمد السليماني، أن مباراة الاتحاد أمام النصر القادمة تمثل الاختبار الحقيقي لمستوى العميد.

وشدد على أن المباريات السابقة لم تكن أمام تلك الفرق التي يمكن من خلالها تأكيد المستوى الفني للاتحاديين حتى لو خرج فائزًا، ولكن يختلف الوضع الفني أمام فريق كبير مثل النصر الذي ما زال يعيش نشوة الفوز السابق.

توازن نفسي للاتحاد والنصر

وأشار إلى أنه من الناحية النفسية نجد الاتحاد والنصر متوازيين في هذا الجانب، وفوزهما الأخير عزز الدوافع المعنوية والنفسية لديهما، ولكن بالطبع فإن المباراة التي تجمعهما ستكون مختلفة بكل المقاييس، فكلاهما يمتلكان عناصر قوية ومحترفين أجانب وخططًا تدريبة عالية، مما يضاعف من مسؤولية اللاعبين والمدربين في تقديم مباراة تليق بسمعتهما وتاريخهما الكروي.

مسؤولية كبيرة للمدرب

واعتبر أن المباراة القادمة تعتبر اختبارًا حقيقيًا أيضًا أمام مدرب الاتحاد الجديد الروماني كوزمين كونترا، الذي تولى سدة المسؤولية الفنية للفريق، خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي الذي تمت إقالته عقب الخسارة أمام الرجاء المغربي في نهائي كأس محمد السادس.

وأضاف الاستشاري النفسي: “المسؤولية حتمًا ستكون كبيرة ومضاعفة أمام الاتحاد الجديد، لإثبات قدراته، وخصوصًا أنه بعد النصر سيواجه الأهلي”.

تجنب التعصب الرياضي

ونصح الدكتور السليماني جماهير الفريقين بتجنب التعصب الرياضي ومشاهدة المباراة بروح عالية، وعدم كسر الإجراءات الخاصة بكورونا، والحرص على ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي، فالتشجيع المثالي للجماهير هو عنوان الفريق.

ودعا أن تخرج مباراة النصر والاتحاد بمستوى فني كبير يليق بإنجازات الفريقين، مع التأكيد على أن مثل هذه المباريات ينظرها المشجع بنظرة الفوز فقط وتحقيق النقاط بغض النظر عن المستوى الفني.

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