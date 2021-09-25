أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه نجران.
وقال تحالف دعم الشرعية: إن المحاولات العدائية للحوثيين لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وعبثية.
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه نجران.
وقال تحالف دعم الشرعية: إن المحاولات العدائية للحوثيين لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وعبثية.
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