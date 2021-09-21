افتتاح دورة الرخصة الآسيوية لحراس المرمى

المواطن - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن افتتاح منافسات دورة الرخصة الآسيوية لحراس المرمى “المستوى الأول”.

دورة الرخصة الآسيوية لحراس المرمى:

وافتتحت دورة الرخصة الآسيوية لحراس المرمى “المستوى الأول”، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر، وبمشاركة 24 مدربًا، حيث تستمر الدورة حتى الـ24 من سبتمبر الجاري.

تفاصيل الدورة التدريبية

وتنقسم الدورة التي يقدمها محاضر النخبة الآسيوي جاسم الحربي إلى قسمين “نظري – عملي”، حيث تشتمل المحاضرات النظرية على كل من التخطيط والتنظيم للحصة التدريبية، الأساليب التدريبية، كيف يتعلم حارس المرمى، النقاط الرئيسية في تدريب حارس المرمى والعوامل النفسية المؤثرة في حراسة المرمى.

وأضاف الاتحاد السعودي لكرة القدم في تقريره إلى أن المحاضرات العملية لدورة الرخصة الآسيوية لحراس المرمى، تشتمل على كل من التدريبات الفنية المهارية والتدريبات العملية.

يذكر أن الدورة تعتبر أول مرحلة في مستويات تدريب حراسة المرمى يليها المستويان الثاني والثالث، علمًا بأنها أول دورة تخصصية في الموسم الرياضي الحالي 2021- 2022.

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