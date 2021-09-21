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افتتاح دورة الرخصة الآسيوية لحراس المرمى
بمشاركة 24 مدربًا

افتتاح دورة الرخصة الآسيوية لحراس المرمى

2021/09/21
الساعة 9:33 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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افتتاح دورة الرخصة الآسيوية لحراس المرمى جانب من الدورة - المصدر saff
المواطن - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن افتتاح منافسات دورة الرخصة الآسيوية لحراس المرمى “المستوى الأول”.

دورة الرخصة الآسيوية لحراس المرمى:

وافتتحت دورة الرخصة الآسيوية لحراس المرمى “المستوى الأول”، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر، وبمشاركة 24 مدربًا، حيث تستمر الدورة حتى الـ24 من سبتمبر الجاري.

تفاصيل الدورة التدريبية

وتنقسم الدورة التي يقدمها محاضر النخبة الآسيوي جاسم الحربي إلى قسمين “نظري – عملي”، حيث تشتمل المحاضرات النظرية على كل من التخطيط والتنظيم للحصة التدريبية، الأساليب التدريبية، كيف يتعلم حارس المرمى، النقاط الرئيسية في تدريب حارس المرمى والعوامل النفسية المؤثرة في حراسة المرمى.

دورة الرخصة الآسيوية لحراس المرمى 2
جانب من الدورة – المصدر @saudiFF

وأضاف الاتحاد السعودي لكرة القدم في تقريره إلى أن المحاضرات العملية لدورة الرخصة الآسيوية لحراس المرمى، تشتمل على كل من التدريبات الفنية المهارية والتدريبات العملية.

يذكر أن الدورة تعتبر أول مرحلة في مستويات تدريب حراسة المرمى يليها المستويان الثاني والثالث، علمًا بأنها أول دورة تخصصية في الموسم الرياضي الحالي 2021- 2022.

دورة الرخصة الآسيوية لحراس المرمى 2
جانب من الدورة – المصدر @saudiFF


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