اكتشف سحر السعودية وخباياها الغنية بالتنوع الطبيعي والازدهار 

المواطن- متابعة

تتمتع السعودية بالعديد من الآفاق المدهشة وهي غنية بالتنوع الطبيعي والازدهار الحضاري، وتتيح أمام الكثيرين الفرصة لقضاء أحلى العطلات التي تتميز بالأنشطة، مثل تسلق الجبال، وركوب الدراجات فوق الطرقات المرسومة بين ظلال الأشجار، ورحلات أعماق البحار بمياهها الصافية والممزوجة بألوان المرجان، مرورًا برمال الصحراء الذهبية.

وأبرز ذلك موقع Business Mirror حيث قال إنه بالإضافة إلى ما سبق، فهناك أيضًا الموقع الاستراتيجي الفريد الذي أغنى المملكة بظلال التاريخ وآثار الحضارات المتعاقبة، فمن المتاحف الأثرية ومقتنياتها التاريخية، إلى المهرجانات التي تحيي التراث المحلي بلوحات تحكي قصصًا لا يمكن نسيانها.

السعودية على خريطة السياحة العالمية

واهتمت رؤية 2030 بصناعة السياحة وبرامج الترفيه المتنوعة، ونجحت الهيئات المعنية في جعل المملكة نقطة جذب لحركة السياحة الترفيهية والتراثية والثقافية على مستوى الشرق الأوسط، ووضعتها على خريطة السياحة العالمية، عبر استضافة فعاليات رياضية عالمية للمرة الأولى بالمنطقة العربية، توازيًا مع الحراك الثقافي والفني الذي نجحت الهيئة العامة للترفيه في تأسيسه.

التاريخ والآثار

تتمتع السعودية بالعديد المواقع الأثرية التاريخية، حيث تمتلك إرثًا حضاريًا عريقًا موغلًا في القدم يمتد منذ العصور الحجرية القديمة مرورًا بالعصور التاريخية والإسلامية، بالإضافة إلى أجمل المناطق المزدهرة حضاريًا وعمرانيًا والمتمثلة في القصور والحصون والمنشآت العسكرية والدينية القديمة والمعثورات والمقتنيات الأثرية، وأروع اللوحات والنقوش التي أبدع بها القدماء في عدد من المناطق المنتشرة في أرجاء المملكة.

ومن أبرز تلك المناطق، مدينة الحجر أو مدائن صالح، في مدينة العُـلا، وتحتل موقعًا استراتيجيا على الطريق الذي يربط جنوب الجزيرة العربية ببلاد الرافدين وبلاد الشام ومصر، وهو يُعد أول موقع في السعودية ينضم إلى قائمة مواقع التراث العالمي (يونسكو).

وهناك أيضًا الدرعية، وجدة التاريخية التي تتميز بروعة الفن المعماري، وتضم عددًا من المعالم والمباني الأثرية والتراثية المهمة، من أبرزها المساجد التاريخية ذات الطراز المعماري الفريد، مثل: مسجد عثمان بن عفان، ومسجد الشافعي، ومسجد الباشا، ومسجد عكاش، ومسجد المعمار، وجامع الحنفي، كما تضم أكثر من 600 مبنى تراثي، و36 مسجدًا تاريخيًا، وخمسة أسواق تاريخية رئيسة، إلى جانب الممرات والساحات العريقة.

السياحة الطبيعية لمحبي المغامرة

تتميز المملكة بالصحاري المفتوحة وسمائها المزينة بالنجوم والمرتفعات الجبلية ووديانها وينابيعها، إلى الشواطئ البحرية والجزر، كما تكثر العيون والينابيع الدائمة والموسمية في عدد من مناطق السعودية.

وهناك أيضًا الواحات الصحراوية الزراعية التي تحفها الأشجار والنخيل والبساتين الخضراء، حيث تحاط الواحات الصحراوية بغطاء رملي يمنحها منظرًا طبيعيًا خلابًا، ويسود فيها نمط وأسلوب زراعي متميز لا يوجد إلا في المناطق الصحراوية، ومن أشهرها: واحة الأحساء.

وعلاوة على ما سبق، هناك المحميات الطبيعية، مثل محمية عروق بني معارض في الربع الخالي، ومحمية الوعل شرقي الرياض، وجزر فرسان في مياه البحر الأحمر.

ومن ضمن الأماكن الطبيعية أيضًا: جراند فالي ووادي ديبر ووادي الحرمان ووادي أصيلة ووادي الدوقة ووادي ليث ووادي الأحساء ووادي ويلام.

ظاهرة جغرافية نادرة

ويُعد وادي لجب ظاهرة جغرافية غريبة ونادرة فهو في الأصل صدع وليس وادي كسائر الوديان فعرضه في بعض الأحيان لا يتجاوز الأربعة أمتار فقط، رغم ارتفاع جوانبه وذلك ما أكسبه الغرابة والجمال والطبيعة الأخَّاذة فحينما تتجول في الوادي فأنت حقيقة في خندق جوانبه جِدَارِية عالية جدًا جدًا لا يمكن لأحد تسلقها.

وتكثر الكهوف والمغارات الأرضية في عدد من المناطق، وتسمى (الدحول) وهي تتشكل نتيجة جريان المياه وتجمعاتها تحت الأرض، وأكثر روادها هم الباحثون عن المغامرة، ومن أشهرها دحل هيت بين مدينتي الخرج والرياض، وأبا جرفان وهديبان.

الشواطئ والجزر

وتضم السعودية عددًا كبيرًا من الجزر التي يصل عددها إلى 1300 جزيرة، منها 1150 جزيرة في البحر الأحمر، و150 جزيرة في الخليج العربي، تمتلك هذه الجزر والشواطئ مقومات جذب سياحي خيالية، وهي جزر ذات أصول مرجانية، ورملية، وقارية، وبركانية.

وتطرز حواف الشواطئ بالرمال الناعمة، والمرتفعات الجبلية، والتجمعات النباتية، إضافة لشعابها المرجانية المتنوعة، مما يؤهلها لتكون مقصدًا سياحيًا للصيد والغوص والاستجمام في معظم فصول العام، مثل: جزيرة آمنة وجزر فرسان وجزيرة سجيد (السقيد).

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