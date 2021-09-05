الأخضر ينهي استعداداته بمناورة تكتيكية

المواطن - مروة نبيل

اختتم الأخضر، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم الأحد، استعداداته في الرياض قبل السفر لمواجهة منتخب عمان الأول لكرة القدم.

المنتخب السعودي يواصل الاستعداد:

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره العماني على ملعب مجمع السلطان قابوس، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية على إستاد الأمير فيصل بن فهد، بدأت بتمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير ثم طبقت مجموعة من التمارين التكتيكية لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.

ويواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته، يوم غدٍ الاثنين عند الساعة السادسة والنصف مساءً على إستاد مجمع السلطان قابوس في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

وزير الرياضة والمسحل يدعمان الأخضر:

وفي السياق ذاته، زار وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تدريبات الأخضر، حيث التقى باللاعبين بعد نهاية الحصة التدريبية، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل.

وهنأ وزير الرياضة اللاعبين على الفوز الذي تحقق في المباراة الماضية، ومشيدًا بالأداء الفني والروح العالية التي ظهر بها الجميع، ومؤكدًا على أهمية الاستمرارية في العمل بجد واجتهاد وبتركيز عالي من أجل تحقيق الهدف.

وعبّر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في حديثه للاعبي الأخضر على ثقته بهم ودعمه لهم، ومتمنيًا لهم التوفيق في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم.

ومن جانبه، قدم ياسر المسحل شكره وتقديره لوزير الرياضة على دعمه واهتمامه ومتابعته التي تحظى بها المنتخبات الوطنية، والتي ساهمت في تذليل كافة العقبات من أجل كرة القدم السعودية.

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