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الأهداف لا تغيب عن مباريات ضمك والشباب
قبل مواجهتهما بالجولة الخامسة

الأهداف لا تغيب عن مباريات ضمك والشباب

2021/09/17
الساعة 1:56 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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الأهداف لا تغيب عن مباريات ضمك والشباب جانب من مباراة سابقة - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

تتسم مباريات ضمك والشباب ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالغزارة التهديفية، وذلك قبل مواجهتهما اليوم.

الأهداف شعار لقاءات ضمك والشباب

ومن المقرر أن تُقام مباراة ضمك والشباب عند الساعة 6:45 مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة ضمك والشباب اليوم، لم ينجح أي منهما في الحفاظ على نظافة شباكه خلال المواجهات السابقة ضمن منافسات البطولة، حيث تواجها 4 مرات من قبل، وشهدت مبارياتهما تسجيل 13 هدفًا.

ضمك والشباب
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فشل في تحقيق الفوز أول 3 جولات، قبل أن يُحقق فوزه الأول ضد الحزم في الجولة الماضية.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl

على الجانب الآخر، يسير الفريق الضمكاوي بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث تلقى هزيمة واحدة فقط، ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية لمواصلة التألق وخطف الثلاث نقاط.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يقع ضمك في المركز السادس برصيد 7 نقاط.

ضمك
لاعبو فريق ضمك – المصدر @SPL


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