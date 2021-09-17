الأهداف لا تغيب عن مباريات ضمك والشباب

المواطن - مروة نبيل

تتسم مباريات ضمك والشباب ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالغزارة التهديفية، وذلك قبل مواجهتهما اليوم.

الأهداف شعار لقاءات ضمك والشباب

ومن المقرر أن تُقام مباراة ضمك والشباب عند الساعة 6:45 مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة ضمك والشباب اليوم، لم ينجح أي منهما في الحفاظ على نظافة شباكه خلال المواجهات السابقة ضمن منافسات البطولة، حيث تواجها 4 مرات من قبل، وشهدت مبارياتهما تسجيل 13 هدفًا.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فشل في تحقيق الفوز أول 3 جولات، قبل أن يُحقق فوزه الأول ضد الحزم في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الضمكاوي بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث تلقى هزيمة واحدة فقط، ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية لمواصلة التألق وخطف الثلاث نقاط.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يقع ضمك في المركز السادس برصيد 7 نقاط.

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