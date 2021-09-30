استعاد النادي الأهلي ذكريات آخر مباراة خاضها على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة في عام 2012، وذلك قبل مواجهة نادي الاتحاد في ديربي جدة غدًا الجمعة على الملعب ذاته.

الأهلي يهزم الوحدة في 2012 على ملعب عبدالله الفيصل

ونشر حساب الراقي في “تويتر” صورًا لـ مباراة الراقي ضد الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين في عام 2012 التي انتهت بفوز الراقي آنذاك بثنائية مقابل هدف، حيث أحرز للراقي كل من البرازيلي فيكتور سيموس والعماني عماد الحوسني، بينما سجل للوحدة سلمان المؤشر، لاعب الراقي الحالي.

ديربي جدة الأخير في الملعب كان أهلاويًا

وكان آخر ديربي بين الراقي والاتحاد أُقيم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في دوري أبطال آسيا عام 2012 وانتهى بفوز الراقي.

وفي سياق آخر، يعيش المدرب الألباني بيسنك هاسي المدير الفني للفريق الكروي الأول في الأهلي، فترة صعبة حيث يتواجد تحت الضغط بسبب النتائج السلبية التي حققها الراقي في أول 6 جولات من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويترقب جمهور الراقي من هاسي، قيادة الراقي للفوز على نادي الاتحاد مساء غدًا الجمعة في الجولة السابعة دوريًا.