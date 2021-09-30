يعيش المدرب الألباني بيسنك هاسي المدير الفني للفريق الكروي الأول في الأهلي، فترة صعبة حيث يتواجد تحت الضغط بسبب النتائج السلبية التي حققها الراقي في أول 6 جولات من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويترقب جمهور الراقي من هاسي، قيادة الراقي للفوز على نادي الاتحاد مساء غدًا الجمعة في الجولة السابعة دوريًا.

هاسي تعادل ضد الاتحاد في آخر 3 مباريات له

ولعب هاسي من قبل أمام نادي الاتحاد في 6 مباريات، عندما كان مدربًا لنادي الرائد، حيث نجح المدرب الألباني في الفوز في لقاء وحيد، والخسارة في 4 مباريات، مقابل التعادل في لقاء.

وكان هاسي تعادل مع نادي الاتحاد في آخر 3 مباريات له، حينما كان مدربًا لنادي الرائد.

يذكر أن الأهلي تحت قيادة هاسي تعادل في 5 مباريات وخسر في لقاء وحيد ضد الفيحاء بالجولة السادسة دوريًا.

3 أسباب وراء تراجع نتائج الراقي

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم 3 أسباب وراء تراجع نتائج الراقي في الموسم الحالي.

وقال الجوكم في تصريحات تلفزيونية : ” ظهرت في الأهلي 3 أزمات منذ زمن بعيد، ومستمرة حتى الوقت الراهن، وهي الديون والضغط الجماهيري والتفريط في النجوم”.

وتابع الجوكم: “الإدارة وقعت في الفخ خلال ميركاتو الصفقات الصيفية، حيث لم توفق في التعاقد مع بعض اللاعبين بسبب الضغط الجماهيري، بعد المطالب بأسماء كبيرة دون النظر للاحتياجات وسد الثغرات”.