الإنذار المبكر : رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على المدينة والعيص

المواطن - الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة العيص، مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات طقس المدينة المنورة

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن سحبًا رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي المهد ووادي الفرع، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، فيما يستمر بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

توقعات الأرصاد

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة