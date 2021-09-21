الاتحاد ينتعش بعد كاريلي

المواطن - مروة نبيل

تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وقدم أداء مميزًا ضد النصر، بعد فترة قليلة من إقالة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي.

الاتحاد يتألق:

وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج “أكشن مع وليد” بمستوى العميد، وقال حمد المنتشري: “الاتحاد مع المدرب كوزمين فيه من ريحة اتحاد زمان.. إذ لم يكن العميد الأول كتشكيلة أساسية فلن يكون أقل من الثاني .. هناك أفراح اتحادية”.

وعلق محمد الشيخ قائلًا: “الرابح الأكبر هو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد إقالة كاريلي وبداية مميزة للمدرب كوزمين .. أن تهزم النصر في أرضه وتتصدر فذلك شيء مميز .. النصر هو الخاسر الأكبر هذه الجولة”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني، ولكنه خاض 4 لقاءات.

إقالة كاريلي بعد خسارة اللقب العربي:

وقررت إدارة العميد إقالة المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، بسبب إصراره على تنفيذ رؤيته، على الرغم من الاجتماعات المتكررة لمناقشته وإبداء الملاحظات حول هذه المنهجية المتغيرة التي لا تتسم بالواقعية الفنية.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم لقب نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” ضد الرجاء المغربي، حيث انتهى الوقت الأصلي في المباراة بنتيجة 4/ 4، قبل أن يخسر العميد اللقب بركلات الترجيح.

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