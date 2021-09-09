البرازيل في مواجهة صعبة أمام بيرو

المواطن ـ إسلام البشبيشي

يصطدم منتخب بيرو بنظيره البرازيلي في ملعب أرينا بيرنامبوكو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، التي يتأهل منها أول 4 منتخبات في ترتيب التصفيات مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض صاحب المركز الخامس ملحق التأهل.

وكانت آخر مواجهة خاضها المنتخب البرازيلي في التصفيات أمام غريمه التقليدي منتخب الأرجنتين، لكنها ألغيت بعد بدايتها بحوالي 5 دقائق بداعي كسر “التانجو” تعليمات السلامة الخاصة بفيروس كورونا، والتي تم وضعها من قبل الحكومة البرازيلية.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الأول في ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، حيث حصل على العلامة الكاملة بـ 21 نقطة من الـ7 مباريات التي خاضها حتى الآن.

موعد مباراة البرازيل وبيرو:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة البرازيل وبيرو في تصفيات كأس العالم 2022، فجر يوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر 2021، وسيطلق حكم المباراة صافرة البداية في تمام الساعة 3:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

الترتيب العام :

ويحتل “السامبا” صدارة التصفيات برصيد 21 نقطة، من الفوز في جمع مبارياته السبع السابقة، في حين يتواجد منتخب بيرو في المركز السابع برصيد 8 نقاط.

ويعاني منتخب البرازيل من غيابات بالجملة، أبرزها التسعة لاعبين الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي، بعد رفض رابطة البريميرليج، خوض اللاعبين الدوليين لمباريات الأجندة الدولية في الدول خارج القائمة الحمراء، وإلا سيضطرون لقضاء فترة عزل 10 أيام عقب عودتهم من المشاركة في المباريات.

كما يغيب أيضًا ثنائي فريق زينيت الروسي، المهاجم مالكوم واللاعب كلاودينيو، بعد رفض إدارة النادي الروسي استمرارهما في منتخب السيليساو.

أما منتخب بيرو فيسعى لتحقيق الفوز رغم صعوبة المهمة، وذلك للتقدم في جدول الترتيب، للتأهل لمونديال 2022، بعد أن عاد للمشاركة في كأس العالم 2018 الماضية بعد غياب طويل.

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