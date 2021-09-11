البريك والعمري وعطيف يقودون التشكيلة المثالية في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

المواطن ـ إسلام البشبيشي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الظهير الأيمن لفريق الهلال محمد البريك، وقلب دفاع نادي النصر عبدالإله العمري، ولاعب الوسط الهلالي عبدالله عطيف في قائمة، أبرز النجوم الذين تألقوا خلال منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021.

وتم اختيار المرشحين في كل مركز من خلال العودة إلى الإحصائيات والأرقام التي تم تسجيلها خلال مباريات الأندية في دور المجموعات.

وقد شهدت الأسابيع الأخيرة منافسة مثيرة بين النجوم للحصول على أصوات قراء الموقع، من أجل تحديد خيار الجمهور لأبرز اللاعبين برأيهم.

وظهر الثلاثي المشاركون في فرق دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ضمن التشكيلة المثالية بحسب تصويت الجمهور، وكذلك بحسب الإحصائيات.

الظهير الأيمن

محمد البريك – الهلال

– صنع 4 أهداف (الأول بين المدافعين)

– نسبة دقة التمرير 89%

– قطع الكرة 12 مرة

حصل محمد البريك على شنسبة 55.5% من أصوات المشاركين، وقد قدم عروضًا مميزًا خلال دور المجموعات ليحصل على مقعده في التشكيلة المثالية.

عبدالإله العمري – النصر

– التفوق في 40 مواجهة فردية (المركز الأول بين المدافعين)

– التفوق في 26 كرة عالية (المركز الأول بين المدافعين)

– قطع الكرة 17 مرة (المركز الثالث بين المدافعين)

فرض عبدالإله العمري تألقه في المواجهات الفردية سواء على الأرض أو في الكرات العالية، حيث عانى المهاجمون في العبور من أمامه.

عبدالله عطيف – الهلال

– 459 تمريرة ناجحة (المركز الثاني بين لاعبي الوسط)

– لمس الكرة 515 مرة (المركز الرابع بين لاعبي الوسط)

– نسبة دقة التمرير 96%

برز عبدالله عطيف لاعب نادي الهلال السعودي من خلال الأرقام المميزة في التمرير، سواء من ناحية عدد التمريرات أو نسبة التمريرات الناجحة.

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