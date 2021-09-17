التاريخ يساند التعاون أمام الرائد في دوري محمد بن سلمان

المواطن ـ إسلام البشبيشي

يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله بالقصيم، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين نادي التعاون وغريمه التقليدي نادي الرائد، في المرحلة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحمل هذه المواجهة طابعًا خاصًا وفريدًا، مصحوبة بشعار “ديربي بريدة” الذي يتسم مواجهاته بالندية والإثارة لا سيما منذ أن التقيا وجهًا لوجه ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

موقف الفريقين:

قبل مواجهة اليوم المرتقبة بين الفريقين، يدخل نادي التعاون هذه المباراة باحثًا عن انتصاره الأول أمام الرائد الذي حقق بداية مثالية وغير مسبوقة في مواجهة لا تخضع بصورة كبيرة لمقاييس فنية حيث يحضر الجانب النفسي والمعنوي بصورة كبيرة.

وفي تمام الساعة 6:45 بتوقيت مكة المكرمة تتجه أنظار وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان وبالتحديد محبو الكرة السعودية، نحو ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، حيث يلتقي الرائد الخامس برصيد 7 نقاط بغريمه التقليدي وجاره اللدود فريق التعاون الذي لم يعرف بعد طعم الفوز هذا الموسم إذ يحتل المركز الرابع عشر بنقطتين.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

تقابل التعاون والرائد في 22 مواجهة سابقة في دوري المحترفين السعودي بمختلف مسمياته حيث انتصر التعاون في 8 مواجهات وفاز الرائد في 7 مواجهات وحضر التعادل في 7 مباريات.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في الموسم الماضي بتاريخ 15 مايو 2021 انتهت بفوز التعاون بهدفين مقابل هدف وسجل التعاون في مرمى الرائد 28 هدفًا، فيما هز الرائد شباك التعاون بـ 23 هدفًا.

ومنذ 25 ديسمبر عام 2018 لم يعرف الرائد طريق الانتصارات في الديربي أي لم يتذوق طعم الفوز في آخر خمس مباريات جمعته بغريمه التقليدي حيث خسر في ثلاث وتعادل مرتين.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة