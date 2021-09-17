التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين ضمك والشباب 

المواطن ـ إسلام البشبيشي

انتهى الشوط الأول من مباراة ضمك والشباب، بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة المقامة حاليًّا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ملخص الشوط الأول:

وشهد الشوط الأول سيطرة من لاعبي ضمك ومحاولات لتسجيل هدف مبكر خلال مرحلة النبض.

وعاد لاعبو الشباب إلى مجريات اللعب والسيطرة على منطقة المناورات، لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل سلبي.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فشل في تحقيق الفوز أول 3 جولات، قبل أن يُحقق فوزه الأول ضد الحزم في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر، يسير أصحاب الأرض بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث تلقى هزيمة واحدة فقط، ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية لمواصلة التألق وخطف الثلاث نقاط.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يقع ضمك في المركز السادس برصيد 7 نقاط.

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