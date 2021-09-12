التعاون والأهلي يتقاسمان النقاط في دوري محمد بن سلمان

المواطن ـ إسلام البشبيشي

تقاسم فريق التعاون النقاط مع نظيره الأهلي ، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 1/ 1، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم التعاون بالهدف الأول عن طريق اللاعب تاوامبا في الدقيقة 9، قبل أن يتعادل الأهلي عن طريق باولينيهو في الدقيقة 63.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط بالمركز التاسع، بينما وصل التعاون إلى نقطتين في المركز الرابع عشر.

التعاون ضد الأهلي:

وبدأت مباراة التعاون ضد الأهلي المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، حيث ضغط سكري القصيم منذ البداية، وكاد أن يهز الشباك بعد مرور دقيقتين، إلا أن لاعبيه لم يستغلوا الفرصة.

ونجح الكاميروني لياندر تاوامبا في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 9 دقائق فقط، حيث أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لترتطم بقدم المدافع دانكلير؛ وتهز شباك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وتألق حارس المرمى الأهلاوي محمد العويس وأنقذ فريقه من الهدف الثاني عند الدقيقة 11، وانتفض لاعبو الراقي وكادوا أن يهزوا الشباك، إلا أن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، كاسيو أنجوس تصدى لهجماتهم.

وتألق محمد العويس لتسديدة قوية من لوفانور، قبل أن تمر رأسية لياندر تاوامبا بجوار القائم الأيسر، وكاد فهد الرشيدي أن يهز شباك الراقي بتسديدة قوية، إلا أن محمد العويس حولها إلى ركلة ركنية.

ومع حلول الدقيقة 58 قرر مدرب التعاون جوميز الدفع باللاعب كاكو بدلًا من فهد الرشيدي، بالتزامن مع دخول لاعب الأهلي عبدالباسط هندي بدلًا من ريان حامد.

وترجم الأهلي خطورته لهدف تعادل في الدقيقة 63 عن طريق اللاعب البرازيلي باولينهو، بعد ساقطة خلف الحارس حولها من لمسة واحدة لشباك حارس مرمى التعاون.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الأهلي محمد خبراني في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 67 قرر مدرب الأهلي هاسي الدفع باللاعب علي الأسمري بدلًا من زميله في الفريق هيثم عسيري، أعقبه تبديل آخر بدخول سلمان المؤشر بدلًا من اللاعب عبدالرحمن غريب.

وواصل تألق حارس الأهلي العويس، حيث تصدى لتصويبة خطيرة من لاعب التعاون كاكو في الدقيقة 73، لتنهي المباراة بتقاسم النقاط بينهما.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة