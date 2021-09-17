التعاون والرائد يتصدران قائمة مميزة بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة التعاون والرائد اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يطمح كل فريق بالظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

التعاون والرائد في صدارة قائمة مميزة

ومن المقرر أن يلعب التعاون والرائد عند الساعة 6:45 مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل ديربي بريدة اليوم، يتصدر فريقا التعاون والرائد قائمة أكثر الفرق نجاحًا في قطع الكرات ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي برصيد 48 كرة.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ولم يقدم سكري القصيم المستوى المتوقع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث فشل في تحقيق أي فوز، ما يزيد من صعوبة مباراة التعاون والرائد اليوم، خاصة أنها على ملعبه ووسط جمهوره.

على الجانب الآخر، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بمستوى جيد خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يخسر سوى مباراة واحدة.

ويحتل التعاون المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطتين فقط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

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