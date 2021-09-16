المواطن - مروة نبيل

أعلن سكري القصيم، اليوم الخميس، عن طرح تذاكر مباراة التعاون والرائد المقبلة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أسعار تذاكر مباراة التعاون والرائد

ومن المقرر أن تُقام مباراة التعاون الرائد عند الساعة 6:45 مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وجاءت كالتالي؛ 50 ريالًا المنصة، 20 ريالًا الموحدة أفراد، و10 ريالات الموحدة عائلات وخلف المرمى، موضحًا أن التذاكر متاحة عبر منصة مكاني.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ولم يقدم سكري القصيم المستوى المتوقع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث فشل في تحقيق أي فوز، ما يزيد من صعوبة مباراة التعاون والرائد المقبلة، خاصة أنها على ملعبه ووسط جمهوره.

على الجانب الآخر، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بمستوى جيد خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يخسر سوى مباراة واحدة.

وقبل مباراة التعاون والرائد المقبلة، يحتل سكري القصيم المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطتين فقط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة