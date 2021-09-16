التعاون يسعى لضم مدافع الأهلي

المواطن - مروة نبيل

بدأت إدارة نادي التعاون في التفكير بتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى لضم مدافع الأهلي المصري، المغربي بدر بانون.

التعاون يستهدف ضم بدر بانون

وكشفت صحيفة “هسبورت” المغربية، أن نادي التعاون يرغب في التعاقد مع بدر بانون، حيث تقدمت إدارة سكري القصيم تقدمت لنظيرتها في الأهلي بعرض مالي يُقدر بـ6 ملايين دولار.

وأضافت الصحيفة المغربية: “بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك بندًا في عقد بدر بانون مع نادي التعاون يسمح للنادي الأهلي المصري بالحصول على 20% من ثمن بيعه مستقبلًا”.

وانضم المغربي بدر بانون إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2020 قادمًا من الرجاء البيضاوي، وأصبح من العناصر الأساسية في تشكيلته، ويُقدم مستوى مميزًا.

سكري القصيم يواجه الرائد

على الجانب الآخر، من المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الرائد عند الساعة 6:45 مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل سكري القصيم المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطتين فقط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

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