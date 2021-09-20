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الحائلي يكشف عن مفاجأة مدوية لـ جماهير الاتحاد

الحائلي يكشف عن مفاجأة مدوية لـ جماهير الاتحاد

2021/09/20
الساعة 8:52 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, الرياضة
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الحائلي يكشف عن مفاجأة مدوية لـ جماهير الاتحاد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد
المواطن ـ إسلام البشبيشي

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، عن مفاجأة مدوية لـ جماهير ناديه، بشأن المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا.

رئيس نادي الاتحاد
أنمار الحائلي

وقال “الحائلي” في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “ما يفصل الاتحاد عن الحصول على الرخصة الآسيوية، فقط منح اللاعبين راتب شهر واحد، الأمور مستقرة ماديًا، ومنذ عامين ونحن نبني الفريق وكل عام نستقطب ونضبط الأمور المالية”.

أنمار الحائلي رئيس الاتحاد
أنمار الحائلي رئيس الاتحاد

وتابع الحائلي: “الاتحاد فارق من فترة ومستواه في تصاعد، وما زلنا في الجولة الخامسة بدوري المحترفين، وتحدثت مع اللاعبين وأكدت عليهم أهمية جمع النقاط لنكون في مكاننا الطبيعي”، مطالبًا الجماهير الاتحادية، بالدعم والصبر” .

جماهير الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم لنادي الاتحاد يعيش أزهى فتراته الفنية، بفضل الحصول على 12 نقطة من 5 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع الفوز الكبير على النصر في الكلاسيكو، يوم السبت الماضي، على ملعب مرسول بارك بنتيجة 3-1.

جماهير نادي الاتحاد
جانب من حضور الجماهير – المصدر @SPL


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