ساعات تفصلنا عن المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الهلال والشباب في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحسيني يشيد بالهلال:

وقال مساعد مدرب فريق الشباب، عبداللطيف الحسيني، إن مباراتهم أمام نظيرهم الهلال كبيرة ويُدرك اللاعبون أهمية هذه المباراة.

وأضاف الحسيني، في تصريحات نشرتها حسابات ناديه: “المباريات الكبيرة يظهر فيها اللاعبون الكبار ذوو المعدن الكبير والتحضير الذهني العالي”.

وأتم مساعد مدرب فريق الشباب تصريحاته بقوله: “جزء من الدافع المعنوي للاعبين هو الحضور الجماهيري ومساندة اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم”.

موقف الفريقين:

ويحتل الهلال وصافة ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط، حيف فاز في ثلاثة وتعادل في مناسبة واحدة وله مباراة مؤجلة، بينما يقبع الشباب بالمركز الحادي عشر بـ 5 نقاط جمعها من تعادلين وخسارتين وفوز وحيد.

ويستعد نادي الشباب لمواجهة نظيره الهلال، مساء اليوم الخميس ضمن منافسات جولة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.