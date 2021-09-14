الحقيل يفتتح أمسية لتحسين المشهد الحضري بمشاركة أمريكية وبريطانية

المواطن - واس

شهد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، توقيع وثيقة عمل لتأسيس دبلوم التخطيط والتصميم العمراني، بين الوزارة وجامعة الملك سعود، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور بدران العمر، التي تستهدف تطوير وتأهيل مهندسي التخطيط والعمارة في الوزارة وعلى مستوى المملكة، من أجل الارتقاء بالخدمات البلدية.

ومثل الوزارة في توقيع الاتفاقية وكيل الوزارة لتطوير القدرات البشرية والتميز التشغيلي المهندس حسام اليوسف، فيما مثل الجامعة عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبدالله الثابت، وذلك على هامش حفل أمسية حديث المدن بعنوان “تحسين المشهد الحضري للمدن بالفن العام”، التي تأتي ضمن برنامج الماجستير التنفيذي في السياسات البلدية وتنمية المدن.

أبرز المواضيع:

وجرت الأمسية بمشاركة أمناء المناطق وعدد من المتخصصين الذين ناقشوا أبرز المواضيع في إدارة المدن وتقديم الخدمات البلدية، حيث ركزت على قصص النجاح والتحديات التي تم التعامل معها، وآليات تنفيذ سياسات بلدية تستجيب لاحتياجات مجتمع المدينة وقطاع الأعمال.

وأوضح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في كلمة افتتاح الأمسية أن الوزارة تعمل من خلال 17 أمانة و268 بلدية في مختلف مناطق ومدن المملكة على معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، وتقدم الوزارة المزيد من الجهود في سبيل تحقيق عبر توقيع الاتفاقيات والشراكات مع عدد من الجهات المحلية والعالمية، التي يأتي من ضمنها توقيع اتفاقية تأسيس دبلوم التخطيط والتصميم العمراني، بين الوزارة وجامعة الملك سعود، لتأهيل وتطوير 1500 من الكفاءات والقيادات الإدارية في 4 جامعات عالمية مختلفة، للإسهام في رفع مستوى جودة الحياة، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وكيفية اشراك المجتمع في تحسين المشهد الحضري من خلال الإبلاغ عن التشوه البصري وتقديم المبادرات والاقتراحات التي تسهم في تحسين المشهد الحضري.

محوران رئيسيان:

وتضمنت الأمسية محورين رئيسين، حيث تناول المحور الأول الذي قدمته رئيسة منتدى الفن الحضري في لندن، الدكتورة شيري دوبن، المعايير العالمية في تجميل المدن والبلديات، بالتركيز على أهمية تقديم المدن الخدمات البلدية الأساسية لسكانها وزوارها، وأهمية الفن العام في تجميل المدن وملائمتها للعيش، فيما تناول المحور الثاني الذي قدمه رئيس قطاع الثقافة والفن العام في مدينة نيويورك، الدكتور توم فرانكبيل، إستراتيجية الفن العام لتجميل مدينة نيويورك, كما قدم المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات المهندس عبدالله بن سعيد كلمة عن مسابقة “تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري بطريق أنس بن مالك”، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود، في وقت سابق، بهدف إشراك مهندسي المستقبل وطلاب العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود في إيجاد حلول وتصاميم عمرانية مبتكرة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.

وفي ختام فعاليات الأمسية كرّم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل الفائزين بالمسابقة .

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