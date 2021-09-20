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الحكمي يوضح موقف السعودية بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا
يحق للشركات السعودية تصنيع اللقاحات وفق الإجراءات القانونية

الحكمي يوضح موقف السعودية بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا

2021/09/20
الساعة 12:07 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الحكمي يوضح موقف السعودية بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا
المواطن - الرياض

شارك المتحدث باسم هيئة الملكية الفكرية، ياسر الحكمي، في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا.


وتحدث الحكمي خلال المؤتمر عن موقف المملكة بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المتعلقة بكوفيد 19.

تصنيع اللقاحات: 

وكان متحدث الملكية الفكرية قد أكد ردًّا على سؤال “المواطن” خلال المؤتمر أنه يحق للشركات السعودية تصنيع لقاحات كورونا وفق الإجراءات القانونية بعد الحصول على ترخيص تعاقدي من الشركات المالكة لبراءة الاختراع.

الحكمي يوضح موقف السعودية بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا - المواطن

وتابع أنه حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق تعاقدي بين الشركات المالكة للقاحات والشركات الوطنية يمكن تصنيع اللقاحات وفق الترخيص الإجباري لبراءات الاختراع.

لقاحات كورونا في السعودية:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

الحكمي يوضح موقف السعودية بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا - المواطن

وقالت الوزارة: إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

الحكمي يوضح موقف السعودية بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا - المواطن


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