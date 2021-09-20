الحكمي يوضح موقف السعودية بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا

المواطن - الرياض

شارك المتحدث باسم هيئة الملكية الفكرية، ياسر الحكمي، في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا.



وتحدث الحكمي خلال المؤتمر عن موقف المملكة بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المتعلقة بكوفيد 19.

تصنيع اللقاحات:

وكان متحدث الملكية الفكرية قد أكد ردًّا على سؤال “المواطن” خلال المؤتمر أنه يحق للشركات السعودية تصنيع لقاحات كورونا وفق الإجراءات القانونية بعد الحصول على ترخيص تعاقدي من الشركات المالكة لبراءة الاختراع.

وتابع أنه حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق تعاقدي بين الشركات المالكة للقاحات والشركات الوطنية يمكن تصنيع اللقاحات وفق الترخيص الإجباري لبراءات الاختراع.

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