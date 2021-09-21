الرئيس التونسي: سأغير قانون الانتخابات

المواطن - متابعة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد: إنه سيقدم قانونًا جديدًا للانتخابات وإنه وضع قوانين انتقالية، بينما ستظل إجراءات الطوارئ سارية.

تدابير استثنائية:

وقال سعيّد في خطاب من محافظة سيدي بوزيد (وسط) مهد ثورة 2011: إنّ “هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل، وقد تمّ وضع أحكام انتقالية، وسيتمّ تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم، وسيتمّ وضع مشروع انتخابي جديد”.

وأضاف سعيد: “تم وضع أحكام انتقالية، وسيتم تكليف رئيس حكومة، وستكون أحكام انتقالية تستجيب إلى إرادتكم… سيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد”.

صلب الدستور:

ومضى يقول: “ما أقوله اليوم هو في صلب الدستور، ولا يمكن أن يقولوا إنه انقلاب، وكيف يكون انقلاب بالدستور ونص الدستور”.

وفي كلمته التي ألقاها من أمام مقرّ محافظة سيدي بوزيد وسط جمع من المواطنين قال الرئيس التونسي: “ليسمع العالم كلّه، الأحكام المتعلّقة بالحقوق والحريّات التي نصّ عليها الدستور ستبقى سارية المفعول، عملت على ألا يتمّ المساس بأية حرية”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة