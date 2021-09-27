قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي: إن برنامج تنمية القدرات البشرية يمثل ركيزة أساسية لسوق العمل، مشيرًا إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أبدى اهتمامًا كبيرًا بالمواطن وتنمية قدراته وتأهيله لسوق العمل.

تحضير الشباب:

وأضاف الراجحي في الجلسة الحوارية عن برنامج تنمية القدرات البشرية، اليوم الاثنين، أن البرنامج يسعى لتحضير الشباب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، مشددًا على أهمية تدريب المواطنين العاملين، بما في ذلك من لديهم خبرة طويلة.

اختيار التخصص المناسب:

ولفت إلى أن اختيار التخصص المناسب لقدرات الشاب وسوق العمل هو أحد الأمور التي يستهدفها البرنامج، مؤكدًا أن البرنامج يسعى لتغيير نمط فكرة المواطن من البحث عن وظيفة إلى التفكير في ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن البرنامج يركز أيضًا على تأهيل الشباب في مرحلة الدراسة، وهو ما يجهزهم للدخول في سوق العمل بصورة أفضل ممن لم يتلقوا هذا التأهيل.