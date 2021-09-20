السراح: التعاون دفع ثمن سوء الإعداد

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس نادي التعاون السابق، محمد السراح، سبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن فترة التوقف المقبلة ستُفيد المدير الفني الجديد جوزيه غوميز.

التعاون دفع ثمن سوء فترة إعداده مع آل مايسترو:

وقال السراح: “الرائد كان أكثر جرأة لذلك انتصر في الديربي.. التعاون دفع ثمن سوء إعداد مدربه السابق آل مايسترو، وأصبح خسارته في الدقائق الأخيرة أمر وارد في كل مباراة”.

وتابع: “غوميز ينتظر فترة التوقف القادمة بفارغ الصبر لتعديل أوضاع الفريق من الناحية البدنية على وجه الخصوص.. أتمنى أن يتواجد الفريق في مراكز الوسط قياسًا على بدايته هذا الموسم”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطتين فقط، حيث فشل في تحقيق أي فوز، حيث تعادل مرتين وخسر 3 مباريات.

أهمية مساندة إدارة الرشودي:

وأضاف السراح: “مستقبل النادي مع الرئيس الجديد سعود الرشودي سيكون غامضًا ما لم يقف معه كل التعاونيين على قلب رجل واحد، والرشودي شاب طموح ويعمل وفق خطة منظمة يكتسيها الحماس”.

واختتم رئيس النادي السابق، تصريحاته لبرنامج “المنصة” على إذاعة “ألف ألف”، قائلًا: “لدينا في سكري القصيم مجلس ذهبي بلبي كافة احتياجات الإدارة ماديًّا وتنظيميًّا”.

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