السعودية الثانية عالمياً في مؤشر نيكاي للتعافي من جائحة كورونا

المواطن - الرياض

حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عالمياً متساوية مع الصين في مؤشر نيكاي للتعافي من جائحة كوفيد 19 من بين 121 دولة تم تقييمها ضمن المؤشر لقياس القدرة في التعامل مع الإصابات والتقدم في التحصينات وعودة الأنشطة.

كما جاءت السعودية في المرتبة 13 من بين 184 دولة في مؤشر كوفيد العالمي GCI الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية ويجمع قياس الأثر الصحي في الجائحة ومؤشرات التعافي.

الإنجازات التي حققتها المملكة جاءت نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والمتابعة المستمرة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – والتي سخرت كافة الإمكانات البشرية والمادية لسلامة الإنسان والمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

تراجع الإصابات

وفي شأن ذي صلة واصلت أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 في المملكة انخفاضها خلال الأسبوع المنصرم في اتجاهات إيجابية وبلغ عدد الحالات الأسبوعية المسجلة في كافة مناطق المملكة 567 حالة بانخفاض 226 حالة مقارنة بالأسبوع قبل الماضي والذي سجل 793 حالة. كما سجلت منطقة الباحة حالة صفرية في أعداد الإصابات أمس فيما واصلت كافة مناطق المملكة انخفاض أعداد الإصابات كما واصلت أعداد الحالات الحرجة المنومة في العناية المركزة بالمستشفيات مسارها الإيجابي لتنخفض أعدادها إلى 361 حالة.

ومازالت منطقة الرياض تتصدر كافة مناطق المملكة خلال الأيام السبعة الماضية في الإصابات، حيث بلغت 168 إصابة فيما جاءت منطقة الباحة كأقل منطقة في عدد الإصابات بـ7 حالات فقط.

تسارع عمليات التحصين

وفي الوقت ذاته تتسارع عمليات الحصول على اللقاحات، حيث بلغ عدد الجرعات أكثر من 40.6 مليون جرعة بمتوسط يومي بلغ أكثر من 201 ألف جرعة يومياً، وبلغت نسبة السكان الذين تم تطعيمهم أكثر من 65 %. وبلغ عدد المواطنين والمقيمين الذين تلقوا اللقاح حتى أمس أكثر من 23 مليون مواطن ومقيم من بينهم أكثر من 17.6 مليون تلقوا جرعتي اللقاح يشكلون ما يقارب 50 % من عدد السكان. وتشير التوقعات إلى أن الوصول للمناعة المجتمعية عند 70 % لسكان المملكة البالغ عددهم أكثر من 34 مليون نسمة سيكون بعد 44 يوماً إذا ما بقيت وتيرة الحصول على الجرعات في المعدل نفسه.

وتواصل وزارة الصحة جهودها لاستكمال اللقاح للمواطنين والمقيمين، وشدد على أهمية اللقاح في ظل التحورات التي يشهدها فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19، والتي من أشدها ضراوة متحور دلتا مشددة على أهمية التقيد بلبس الكمامة ومواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية.

كفاءة لقاحات كورونا

وأكدت الوزارة أن لقاحات كورونا أثبتت أنها تعمل بكفاءة عالية ولله الحمد، وأن الجرعة الثانية ذات فاعلية أكبر وفوائد أشمل، لافتة إلى أن من فوائد اللقاح تقليل فرص الإصابة بالعدوى وتقليل أو انعدام الأعراض عند الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى أن تأثير وفوائد المناعة بعد لقاح كورونا، تتفوق بمراحل عديدة عن المناعة التي تتشكل بعد الإصابة، وذلك في مختلف النواحي.

ودعت وزارة الصحة أفراد المجتمع إلى التعاون والالتزام وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية، مؤكدة على أهمية المبادرة وسرعة التسجيل للحصول على اللقاح من خلال أكثر من 587 مركز لقاح كورونا منتشرة في مختلف مناطق المملكة، والذي سيُساهم بإذن الله في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية بإذن الله. ووفقاً لإحصائيات وزارة الصحة لمستجدات كورونا في المملكة بلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة (546479) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (535450) حالة، كما بلغ إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8656) حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة 2373 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 361 حالة.

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