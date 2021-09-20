السعودية ضمن الدول الأكثر ريادة وابتكارًا في الخدمات الحكومية

المواطن- متابعة

قال تقرير GovTech الصادر عن البنك الدولي، إن السعودية حلت في المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين.

السعودية ضمن أعلى الدول المتقدمة عالميًا

وأشار التقرير إلى أن المملكة وقعت ضمن مجموعة أعلى الدول المتقدمة على مستوى العالم، حيث إنه يقيس مدى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتفاعل مع المواطنين، وتمكين التحول الرقمي الحكومي ضمن أربعة مؤشرات رئيسية، وأكثر من 48 مؤشرًا فرعيًا.

دعم غير محدود من القيادة للنواحي التقنية

وبحسب وكالة روسيا اليوم، قال محافظ هيئة الحكومة الرقمية السعودية، أحمد بن محمد الصويان، إنه يُقدر الدعم الكبير الذي تحظى به الجهات الحكومية من القيادة، ودعمها غير المحدود للنواحي التقنية كافة، منوهًا في الوقت ذاته بالتقدم المستمر في تطوير الخدمات الرقمية، ومواكبة التقنيات الحديثة، والاستثمار الأمثل لتحسين تجربة المستفيدين وفق رؤية السعودية 2030.

ويُذكر أن هذا الإنجاز ضمن سلسلة إنجازات المملكة المتوالية في كافة المجالات التنموية، وعلى جميع المستويات الإقليمية والعالمية، وفقًا لبرنامج رؤية السعودية 2030 الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

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