السلطات الأمريكية متخوفة بسبب تسرب نفطي خطير 

المواطن- متابعة

أبدت السلطات الأمريكية تخوفها من وجود تسرب نفطي خطير محتمل في لويزيانا، بسبب تداعيات إعصار إيدا الذي ضرب الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة حماية البيئة الأمريكية، اليوم الخميس، فإن طائرة استطلاع أُرسلت إلى منطقة في لويزيانا، اكتشفت تسربًا نفطيًا في مصفاة تضررت بشدة من إعصار إيدا.

وبحسب وكالة رويترز، فقد وقعت فيضانات في مصفاة ألاينس، وقد تم اكتشاف تقزح غير معروف المصدر في بعض المناطق التي غمرتها الفيضانات في المصفاة.

وقالت الشركة: في الوقت الحالي، يبدو أن البقعة آمنة ويتم احتواؤها داخل مجمع المصفاة، وتم الإبلاغ عن الحادث للوكالات التنظيمية المناسبة عند اكتشافها، لكن إذا لم يتم التصرف بسرعة فإن الوضع الآمن سيتحول لآخر خطير.

كما أفادت وكالة أسوشيتد برس بحدوث تسرب نفطي محتمل بالقرب من منصة بحرية في خليج المكسيك بعد فحص اللقطات الجوية لمنطقة الكارثة، حيث تظهر الصور بقعة بنية سوداء بطول عدة أميال في المياه جنوبي بورت فورشون، في لويزيانا.

ويجري الآن تقييم كامل للأضرار الناجمة عن مرور إعصار إيدا، بينما لا تزال المصفاة مغلقة.

إعصار إيدا يضرب الولايات المتحدة

ويُشار إلى أن إعصار إيدا، كان قد ضرب لويزيانا الأحد الماضي، وهو واحد من أقوى الأعاصير التي ضربت ساحل خليج المكسيك الأمريكي، وقد تحول إلى عاصفة استوائية قبل أن يشق طريقه إلى شمال شرقي الولايات المتحدة، حيث تسبب في هطول أمطار غزيرة.

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