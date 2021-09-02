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مشاهد مرعبة بسبب فيضانات إعصار إيدا في الولايات المتحدة
تسبب في خسائر بمليارات الدولارات 

مشاهد مرعبة بسبب فيضانات إعصار إيدا في الولايات المتحدة

2021/09/02
الساعة 3:55 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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مشاهد مرعبة بسبب فيضانات إعصار إيدا في الولايات المتحدة
المواطن- متابعة

وثقت مقاطع فيديو تأثير إعصار إيدا وتسببه في فيضانات هائلة في مدينة نيويورك وعبر شمال شرق الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى إغراق شوارع المدينة كما أن المياه اقتحمت مباني ومحطات مترو الأنفاق.

وفي المقاطع التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية، تظهر الفيضانات تغرق عددًا من المباني وتقتحم مبنى لفندق في نيويورك، وعلى ذلك، أعلنت هيئة النقل في نيويورك تعليق جميع خدمات مترو الأنفاق في المدينة بسبب الفيضانات الهائلة.

و​قالت تقارير إعلامية إن 6 أشخاص على الأقل قتلوا في نيويورك وضواحيها بسبب فيضانات إعصار إيدا، وأفادت محطة تلفزيون NBC أن أربعة أشخاص حوصروا في أقبية غمرتها المياه وتوفوا في مدينة نيويورك، كما أكدت وفاة شخص واحد في ولاية نيوجيرسي المجاورة.

مشاهد مرعبة بسبب فيضانات إعصار إيدا في الولايات المتحدة

وأعلنت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، حالة الطوارئ في الولاية بسبب تسبب إعصار إيدا في فيضانات هائلة في مدينة نيويورك وعبر شمال شرق الولايات المتحدة.

​وكتبت هوشول في تغريدة على تويتر: أعلن حالة الطوارئ لمساعدة سكان نيويورك المتضررين من عاصفة الليلة، بعدما أدت أيدا التي شكلت إعصارًا من الفئة الرابعة ضرب جنوب الولايات المتحدة الأحد، إلى حدوث زوابع وفيضانات أثناء اندفاعها إلى الشمال.

إعصار إيدا تسبب في خسائر بالمليارات

​وكان إعصار إيدا ضرب سابقاً ساحل الخليج بقوة، ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد دمرت أماكن كاملة، وقدرت قيمة الأضرار بالمليارات.

وقد طلب حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز إمدادات الإغاثة والمساعدات لملايين الأشخاص المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي ولنحو 600 ألف شخص لا يحصلون على مياه الشرب.

مشاهد مرعبة بسبب فيضانات إعصار إيدا في الولايات المتحدة

إيدا وكاترينا 

وتعيد إيدا ذكريات إعصار كاترينا، الذي خرب مدينة نيو أورلينز قبل 16 عامًا، وقتل في ذلك الوقت نحو 1800 شخص.

مشاهد مرعبة بسبب فيضانات إعصار إيدا في الولايات المتحدة


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