مشاهد مرعبة بسبب فيضانات إعصار إيدا في الولايات المتحدة

المواطن- متابعة

وثقت مقاطع فيديو تأثير إعصار إيدا وتسببه في فيضانات هائلة في مدينة نيويورك وعبر شمال شرق الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى إغراق شوارع المدينة كما أن المياه اقتحمت مباني ومحطات مترو الأنفاق.

وفي المقاطع التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية، تظهر الفيضانات تغرق عددًا من المباني وتقتحم مبنى لفندق في نيويورك، وعلى ذلك، أعلنت هيئة النقل في نيويورك تعليق جميع خدمات مترو الأنفاق في المدينة بسبب الفيضانات الهائلة.

Water cascades onto a New York City subway train as remnants of Hurricane Ida bring flooding rain to the Northeast. https://t.co/pKqmXs6g8J pic.twitter.com/sYmzPSGb1I — ABC News (@ABC) September 2, 2021

و​قالت تقارير إعلامية إن 6 أشخاص على الأقل قتلوا في نيويورك وضواحيها بسبب فيضانات إعصار إيدا، وأفادت محطة تلفزيون NBC أن أربعة أشخاص حوصروا في أقبية غمرتها المياه وتوفوا في مدينة نيويورك، كما أكدت وفاة شخص واحد في ولاية نيوجيرسي المجاورة.

وأعلنت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، حالة الطوارئ في الولاية بسبب تسبب إعصار إيدا في فيضانات هائلة في مدينة نيويورك وعبر شمال شرق الولايات المتحدة.

This is Staten Island, New York City pic.twitter.com/3w20jZ5Jib — David Begnaud (@DavidBegnaud) September 2, 2021

​وكتبت هوشول في تغريدة على تويتر: أعلن حالة الطوارئ لمساعدة سكان نيويورك المتضررين من عاصفة الليلة، بعدما أدت أيدا التي شكلت إعصارًا من الفئة الرابعة ضرب جنوب الولايات المتحدة الأحد، إلى حدوث زوابع وفيضانات أثناء اندفاعها إلى الشمال.

إعصار إيدا تسبب في خسائر بالمليارات

​وكان إعصار إيدا ضرب سابقاً ساحل الخليج بقوة، ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد دمرت أماكن كاملة، وقدرت قيمة الأضرار بالمليارات.

وقد طلب حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز إمدادات الإغاثة والمساعدات لملايين الأشخاص المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي ولنحو 600 ألف شخص لا يحصلون على مياه الشرب.

إيدا وكاترينا

وتعيد إيدا ذكريات إعصار كاترينا، الذي خرب مدينة نيو أورلينز قبل 16 عامًا، وقتل في ذلك الوقت نحو 1800 شخص.

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