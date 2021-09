مشاهد مرعبة بسبب فيضانات إعصار إيدا في الولايات المتحدة

المواطن- متابعة

وثقت مقاطع فيديو تأثير إعصار إيدا وتسببه في فيضانات هائلة في مدينة نيويورك وعبر شمال شرق الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى إغراق شوارع المدينة كما أن المياه اقتحمت مباني ومحطات مترو الأنفاق.

وفي المقاطع التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية، تظهر الفيضانات تغرق عددًا من المباني وتقتحم مبنى لفندق في نيويورك، وعلى ذلك، أعلنت هيئة النقل في نيويورك تعليق جميع خدمات مترو الأنفاق في المدينة بسبب الفيضانات الهائلة.

Water cascades onto a New York City subway train as remnants of Hurricane Ida bring flooding rain to the Northeast. https://t.co/pKqmXs6g8J pic.twitter.com/sYmzPSGb1I

— ABC News (@ABC) September 2, 2021