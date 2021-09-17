السومة يكشف كواليس إصابته الأخيرة

المواطن ـ إسلام البشبيشي

علق النجم السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي، على إصابته الأخيرة، التي تعرض لها في مباراته مع ناديه أمام نادي الحزم.

وعانى نجم الأهلي من إصابة جعلته يغادر مباراة الحزم في أول 10 دقائق من عمر لقاء الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي انتهى بالتعادل 2-2.

السومة يكشف التفاصيل:

وقال المهاجم الدولي السوري في مقابلة مع برنامج “في المرمى”: حدثت الإصابة لأول مرة مع المنتخب في البحرين، عدت بعدها وتعالجت بنسبة 100%، لكن في دور مجموعات دوري أبطال آسيا كان هناك ضغط مباريات، وشاركت في جميع المواجهات.

وتابع السومة: “وعانيت من الإصابة في اللقاء الخامس، عبارة عن تمزق خفيف وتليف، وتعالجت بعدها لكن النادي كان وضعه صعبًا في جدول ترتيب الدوري، ولم أحصل على الوقت الكامل للعلاج، وتواجدت في مباراة القادسية وعندها عانيت من الإصابة وارتحت لمباراتين بعدها”.

وواصل السومة: عادت الإصابة في تدريبات المنتخب أثناء التحضير للتصفيات، لكن في معسكر النادي الذي أقيم في تونس استعدادًا للموسم الجديد أخذت وقتي في العلاج والتأهل الكامل، قبل أن تعود في الأسبوع الثاني بالدوري، والتليف هو الذي سبب لي الضرر ولم أعالجه.

غياب السومة:

والجدير بالذكر أن السومة قد غاب عن مباراتي ضمك والتعاون في الجولتين الثالثة والرابعة من دوري المحترفين، قبل أن يقرر المدير الفني بيسنيك هاسي، ضمه لقائمة مباراة اليوم أمام الفتح، في الجولة الخامسة من المسابقة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة