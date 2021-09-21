السيسي ينعى المشير طنطاوي : فقدت اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه

السيسي ينعى المشير طنطاوي
وقال السيسي عبر حسابه الرسمي في موقع فيسبوك: فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن ، إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر.. عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان.
أحداث محمد محمود
وفي مقطع فيديو أثناء افتتاح بعض المشروعات الجديدة في مصر قال السيسي: والله المشير حسين طنطاوي بريء من كل دم في أحداث محمد محمود وماسبيرو واستاد بورسعيد وغيرها من الأحداث التي شهدتها مصر خلال العام الذي تولى فيه رئاسة المجلس العسكري، مؤكدًا أن المشير طنطاوي قاد الوطن في مرحلة صعبة وكان سببًا حقيقيًا في حماية مصر من السقوط.
وأعلن الرئيس المصري حالة الحداد الرسمي وإطلاق اسم المشير طنطاوي على قاعدة الهايكستب العسكرية، مقدمًا العزاء للشعب المصري ولذوي الفقيد وأهله.
رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة
وتولى المشير طنطاوي رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011م وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في 1 يوليو 2012م.
وأُحيل المشير للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس السابق محمد مرسي في 12 أغسطس 2012، ومنح قلادة النيل وعين مستشارًا لرئيس الجمهورية.
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