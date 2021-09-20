الشباب يتطلع لإيقاف نزيف النقاط أمام الهلال

المواطن ـ إسلام البشبيشي

طالب المدير الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم، البرازيلي شاموسكا، لاعبيه بالتركيز العالي في اللقاء المرتقب أمام الهلال، الخميس المقبل، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل الحد من نزيف النقاط.

شاموسكا يجتمع باللاعبين:

وبدأ شاموسكا الحصة التدريبية باجتماع مع اللاعبين، وطالبهم بالتركيز في المباراة ومحاولة العودة إلى الانتصارات وإيقاف نزيف النقاط خصوصًا أن الفريق لم يحقق سوى انتصار وحيد كان أمام الحزم في الجولة الرابعة.

وانطلق مران الفريق بتدريبات استرجاعية للاعبين، واشتملت التدريبات على تطبيقات تكتيكية وفنية لبقية اللاعبين، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على جزء من الملعب.

موعد مباراة الشباب والهلال :

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة بنادي الشباب ضد الزعيم، يوم الخميس المقبل عند الساعة 8:25 مساء بتوقيت مكة المكرمة ، ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، فيما يقع الزعيم في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

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