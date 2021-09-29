أطلقت الصحة مساراً خاصاً للتمريض عبر مبادرة “نقدّرك” تهدف من خلاله إلى تكريم المتميزين في” تجربة المريض” من الكادر التمريضي العاملين في جميع المنشآت الصحية بمختلف مناطق المملكة ، وذلك وفقاً لآراء المراجعين والمستفيدين من الخدمات بناءً على استبيانات قياس تجربة المريض للربع الثاني من العام 2021م .

رعاية المرضى وكسب رضاهم:

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود الصحة ومبادراتها النوعية لتطوير الكوادر التمريضية، وتقديراً لهم على خدماتهم الجليلة لرعاية المرضى وكسب رضاهم، حيث تُعتبر الرعاية التمريضية إحدى المحطات الهامة في رحلة المريض وعنصراً جوهرياً لتمكين جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى.