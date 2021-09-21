المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الطائي، تركي الضبعان، عدم قدرتهم على حل مشكلة المدير الفني بعد التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشددًا في الوقت ذاته على أن طموحاتهم كبيرة.

الضبعان يؤكد وجود أخطاء في ملف الكفاءة المالية:

وقال تركي الضبعان: “لم نستطع حل مشكلة المدرب بعد التأهل للممتاز، وكانت لدينا بعض الأخطاء فيما يخص الكفاءة المالية، ونشكر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد على كل ما قدمه لنادي الطائي“.

وتابع رئيس نادي الطائي خلال تصريحاته لبرنامج “كورة” قائلًا: “تم حل مسألة الكفاءة المالية ولكن ما زالت لدينا بعض الصعوبات المالية ورغم ذلك سنرد في الميدان على كل رشحنا للعودة للدرجة الأولى”.

وأضاف الضبعان: “طموحاتنا كبيرة ولكن هناك فارق كبير في المصروفات بين الدرجة الأولى والدوري الممتاز، وأكبر الصعوبات الآن هي مقدمات عقود اللاعبين.. ونحتاج لـ10 ملايين ريال مع دعم وزارة الرياضة لنضمن البقاء بالدوري بإذن الله”.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة من 4 مباريات، حيث تلقى 3 هزائم متتالية قبل أن يتعادل في المواجهة الأخيرة.

تفاصيل أزمة مدرب الطائي:

وكانت إدارة نادي الطائي قد أصدرت بيانًا رسميًّا بشأن عدم امتلاك محمد الكوكي لشهادة PRO، مطالبة بتحقيق مصلحة النادي التي لا تضر بمصالح الأندية الأخرى المنافسة، قبل أن تعلق اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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