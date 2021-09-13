الطاقة الذرية: حكومة إيران الجديدة متشددة بشأن الملف النووي

المواطن- متابعة

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، يوم الاثنين، إن حكومة إيران الجديدة لها مواقف متشددة إزاء البرنامج النووي، موضحًا أن طهران لم تقدم أي وعود للمؤسسة الدولية.

نقاش واضح بشأن تفتيش المواقع النووية

وأوضح غروسي أن طهران لم تقدم حتى الآن أي ردود على ما قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا على الحاجة إلى نقاش واضح مع الحكومة الإيرانية بشأن تفتيش المواقع النووية.

وقال غروسي: منظومة مراقبتنا للمواقع النووية الإيرانية فعالة وتوفر لنا بعض المعلومات، موضحًا عدم الاتفاق مع إيران بشأن أي إطار زمني.

وكانت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنتا، في وقت سابق الأحد، التوصل إلى اتفاق بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية كان قد تم تقييد عمليات التفتيش فيها قبل أشهر.

مساعي خفض التوتر بين الغرب وإيران

والتقى غروسي الذي حضر إلى العاصمة الإيرانية سعيًا لخفض التوتر بين الغرب وطهران، رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، وذلك بعد أيام على توجيه الوكالة انتقادات لطهران لعدم تعاونها.

وقال غروسي إن الاتفاق يمكّن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الاحتفاظ بالمعلومات المطلوبة لضمان مواصلة مراقبة برنامج إيران النووي، لكن طهران لم تسمح للوكالة بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات، وربطت الأمر بالتوصل إلى اتفاق في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الذي أبرمته الدول الكبرى الست مع طهران عام 2015.

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