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العبود يمنح التقدم لـ الاتحاد في كلاسيكو النصر
بعد تمريرة متقنة من رومارينيو

العبود يمنح التقدم لـ الاتحاد في كلاسيكو النصر

2021/09/18
الساعة 9:03 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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العبود يمنح التقدم لـ الاتحاد في كلاسيكو النصر احتفال لاعبي الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد من إحراز هدف جميل في شباك النصر، وذلك خلال المباراة المقامة حاليًّا بين الفريقين بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تمريرة رومارينيو تُمتع جماهير الاتحاد:

ونجح اللاعب عبدالرحمن العبود في إحراز الهدف الأول للعميد في الدقيقة العاشرة، بعد تمريرة متقنة من اللاعب رومارينيو إثر مراوغته للاعبين من النصر، ليسددها العبود بمنتهى الثقة في شباك وليد عبدالله حارس النصر.

هدف عبدالرحمن العبود - الاتحاد والنصر

تشكيل الفريقين:

وجاء تشكيل النصر مكونًا من: “وليد عبدالله، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، فونيس موري، محمد قاسم، علي الحسن، أنسيلمو، أندرسون تاليسكا، ماشاريبوف، فينسينت أبو بكر، عبدالرزاق حمدالله”.

أما تشكيل نادي الاتحاد بقيادة المدرب كوزمين كونترا فجاء مكونًا من: “مارسيلو جروهي، مهند الشنقيطي، حمدان الشمراني، أحمد حجازي، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، كريم الأحمدي، عبدالرحمن العبود، إيجور كورونادو، عبدالعزيز البيشي، رومارينيو”.

 


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