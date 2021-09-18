العبود يمنح التقدم لـ الاتحاد في كلاسيكو النصر

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد من إحراز هدف جميل في شباك النصر، وذلك خلال المباراة المقامة حاليًّا بين الفريقين بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

⚽️🎥 د11’ شاهد الهدف الأول للاتحاد عن طريق " عبدالرحمن العبود " #النصر_الاتحاد pic.twitter.com/5sJfpcp1b1 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) September 18, 2021

تمريرة رومارينيو تُمتع جماهير الاتحاد:

ونجح اللاعب عبدالرحمن العبود في إحراز الهدف الأول للعميد في الدقيقة العاشرة، بعد تمريرة متقنة من اللاعب رومارينيو إثر مراوغته للاعبين من النصر، ليسددها العبود بمنتهى الثقة في شباك وليد عبدالله حارس النصر.

تشكيل الفريقين:

وجاء تشكيل النصر مكونًا من: “وليد عبدالله، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، فونيس موري، محمد قاسم، علي الحسن، أنسيلمو، أندرسون تاليسكا، ماشاريبوف، فينسينت أبو بكر، عبدالرزاق حمدالله”.

أما تشكيل نادي الاتحاد بقيادة المدرب كوزمين كونترا فجاء مكونًا من: “مارسيلو جروهي، مهند الشنقيطي، حمدان الشمراني، أحمد حجازي، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، كريم الأحمدي، عبدالرحمن العبود، إيجور كورونادو، عبدالعزيز البيشي، رومارينيو”.

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