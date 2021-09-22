العنزي: لا يوجد مدير فني عالمي متاح

المواطن - مروة نبيل

كشف الإعلامي محمد العنزي كواليس تفاوض إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، مع عدد من المديرين الفنيين خلال الفترة الحالية، مؤكدًا عدم وجود أي مشكلة مادية تُعيق حسم هذا الملف.

العنزي يُطمئن الجماهير:

وحرص محمد العنزي على طمأنة الجماهير، وقال: “رسالة يجب أن يعرفها جمهور العالمي بكل وضوح، أن الرمز النصراوي الكبير الأمير خالد بن فهد وإدارة مسلي آل معمر يشتغلون على شيء كبير”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”: “الجميع يعلم منذ شهر تقريبًا أن مانو مينيز سيرحل، ولكن لا يوجد مدير فني عالمي متاح، لذلك كان يتوجب عليهم أن يصبروا عليه حتى تأتي النقطة الفاصلة، وجاءت مباراة الاتحاد”.

النصر يفاوض مدربين عالميين:

وأضاف: “الإدارة تفاوض مدربين، رودي غارسيا لديه عرض ضخم من النصر، ولكن لم يرد لامتلاكه العديد من العروض، أندريه بواش كان من ضمن الأسماء لمتاحة ولكنه ترك الفريق الصيني لحضور سباق راليات، سلوكه مقلق، هذا التصرف أثار تخوف العالمي”.

وأردف: “مدرب الأهلي المصري السابق السويسري رينيه فايلر حاولوا التعاقد معه، ولكن الإدارة تسير بوضوح وبعد السؤال معه، اكتشفوا أنه دخل في مشاكل مع نجوم الأهلي، ما أثار قلقهم، الإسباني فالفيردي فاوضوا النصر وطلب مهلة 3 أسابيع للرد، لأنه مرشح لتدريب المنتخب الإسباني”.

واستكمل: “باولو فونيسكا مدرب كبير جدًا، عُرض عليه عرض ضخم جدًا، يمكن 7 مليون يورو، الأرجنتيني مارسيلو مدرب ريفر بليت، ولكن لأن الفريق الذي يدربه حصل على الدوري للمرة الأخيرة عام 2014، يصعب رحيله الآن”.

وواصل العنزي تصريحاته بشأن مارسيلو قائلًا: “إن خرج الآن من النادي سيكون هناك تعصب كبير نحو أسرته في الأرجنتين، فهو لا يوجد لديه مانع من قيادة العالمي، ولكن أن ينتظر إلى ديسمبر مع نهاية عقده، أو التفاوض مع ناديه والرحيل بالتراضي”.

واختتم محمد العنزي تصريحاته قائلًا: “لا يوجد مشكلة مادية أو التفاوض المشكلة مع المدربين، ولكن النصر لا زال يفاوض هذه الأسماء، ولكن ربما يأتي مدرب مغمور لأن الظروف لا تساعد الإدارة”.

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