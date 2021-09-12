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الفتح يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الباطن بثنائية
وسط تألق لافت من غوستاف

الفتح يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الباطن بثنائية

2021/09/12
الساعة 7:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الفتح يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الباطن بثنائية احتفال غوستاف - المصدر @SPL
المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الباطن ضد الفتح ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم النموذجي بثنائية دون رد.

الفتح يتقدم بثنائية

وبدأت مباراة الباطن ضد الفتح المقامة على ملعب نادي الباطن بشكل سريع، ونجح النموذجي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 21 دقيقة عن طريق النرويجي غوستاف.

وواصل النموذجي سيطرته على اللعب، وتمكن غوستاف من تعزيز تقدمه بهدف ثان عند الدقيقة 33، وسط محاولات من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لتقليص الفارق، ولكن لم ينجح، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الضيف بهدفين نظيفين.

 

لاعب الفتح غوستاف
احتفال غوستاف – المصدر @SPL

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل النموذجي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن صاحب المركز التاسع.

نادي الفتح
لاعبو النموذجي


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